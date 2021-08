Dal sito della Juve:



"A tre giorni dall’amichevole del contro il Barcellona, la Juventus si è allenata nel pomeriggio al Training Center dopo la doppia seduta (tra campo e palestra) della giornata di ieri.



Oggi il gruppo, agli ordini di Mister Allegri e del suo staff, si è ritrovato per proseguire la preparazione e per focalizzarsi sui prossimi due impegni pre stagionali: domenica sera (ore 21.30), in occasione del Trofeo Gamper, contro il Barcellona e sabato 14 agosto (ore 20.30) contro l’Atalanta all’Allianz Stadium che, per l’occasione, riaprirà (con una capienza ridotta al 50%) le proprie porte ai tifosi bianconeri.



Venendo alla sessione odierna, la squadra si è concentrata principalmente sulla tecnica, con lavori per reparto e gestione di diverse situazioni di gioco in fase difensiva per chiudere, poi, l’allenamento con una partitella.



Domani nuova giornata di lavoro, con appuntamento fissato al mattino per la prima delle due sedute in programma".