Martedì sera la Juventus sarà impegnata a Barcellona per una partita decisiva in Champions League al Camp Nou. Decisiva non per il passaggio agli ottavi, ampiamente acquisito, ma per provare a soffiare il primo posto nel girone ai blaugrana (serve una vittoria di almeno due gol di scarto segnando almeno tre gol). Domani sarà quindi il giorno della vigilia: la Juve si allenerà alla Continassa al mattino, poi volo per Barcellona e alle 19 conferenza stampa di Andrea Pirlo. La conferenza stampa del suo collega Ronald Koeman avrà luogo molto prima, alle 12.30.