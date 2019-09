Rifinitura alla Continassa per la Juventus di Maurizio Sarri prima di partire in direzione Madrid, dove domani sera al Wanda Metropolitano affronteranno l'Atletico Madrid per il debutto stagionale in Champions.



PJANIC C'E' - Miralem Pjanic si allena in gruppo. Il centrocampista bosniaco era in dubbio dopo la sostituzione forzata di Firenze, Bentancur è comunque in preallarme. Non ci sono, invece, Emre Can e Mario Mandzukic, entrambi fuori dalla lista europea con l'attaccante croato vicino all'addio dopo non essere stato nemmeno convocato per la gara di sabato contro la Fiorentina.



AGNELLI - Alla Continassa è presente anche il presidente Andrea Agnelli, per studiare da vicino il lavoro della squadra alla vigilia del debutto in Champions contro l'Atletico Madrid.