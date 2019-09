Giornata di vigilia Champions per la Juventus, che domani sera farà il suo debutto stagionale al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Alle 11 la squadra di Maurizio Sarri farà l'ultimo allenamento alla Continassa prima di partire per la Spagna. Ale 18.25 i giocatori faranno il loro ingresso in campo per testare il terreno in vista della gara di domani, e alle 18.45 è prevista la conferenza dell'allenatore e di un giocatore.