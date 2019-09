Dopo il ko contro la Real Sociedad, l'Atletico Madrid volta pagina e ha iniziato a lavorare per la sfida di mercoledì contro la Juventus in Champions League. Secondo La Gazzetta dello Sport, in difesa dovrebbe essere confermata la difesa a quattro con Trippier e Renan Lodi sulle fasce e Gimenez e Savic al centro, con l'ex Fiorentina in pole su Hermoso e Felipe. A centrocampo sicuri di un posto Koke e Saul, con il dubbio Partey che proverà a recuperare; Lemar trequartista, dietro a Joao Felix e Diego Costa, in vantaggio su Morata. Occhio però anche all'idea del 4-4-1-1, con Vitolo al posto di Lemar che si alternerebbe a Joao Felix dietro a Diego Costa. In porta confermato Oblak, recuperato dopo la sostituzione di ieri.