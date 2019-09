Il colpo al volto è stato senza dubbio violento, ma Jan Oblak dovrebbe farcela a recuperare per la partita di mercoledì sera contro la Juventus. Il forte portiere sloveno non vuole mancare per l'esordio stagionale in Champions League, in casa contro i bianconeri, che lo scorso anno hanno eliminato i colchoneros negli ottavi di finale con una straordinaria rimonta firmata Cristiano Ronaldo. Oblak vuole provare a fermare il fenomeno portoghese e, a meno di sorprese dell'ultima ora, ci sarà al Wanda Metropolitano.