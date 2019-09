"E' a disposizione, lo staff medico ce lo ha messo a disposizione. Gli esami hanno dimostrato che non ha problemi muscolari. Poi domani vedremo se è il caso di farlo iniziare o se utilizzarlo a partita in corso". Ne aveva parlato ieri, Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa che ha dato vita alla vigilia di Atletico-Juve. A poche ore dal fischio d'inizio - la gara partirà alle ore 21 -, MS ha deciso che sì, Pjanic sarà in campo. Evidentemente, il bosniaco ha superato l'ultimo provino, dando le necessarie rassicurazioni al proprio tecnico. Che non vuole assolutamente rinunciare al talento del suo vertice basso. Dunque, Bentancur, almeno inizialmente, partirà dalla panchina.