Diego Costa ci sarà per l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, in programma per sabato sera alle ore 18.06 a Stoccolma, valida per l'International Champions Cup. Secondo quanto riportato da As in Spagna, infatti, la squalifica per l'espulsione contro il Real Madrid, nella partita precedente dei colchoneros in ICC, è stata annullata e l'attaccante sarà regolarmente in campo contro i bianconeri. Un motivo in più, insomma, per ammirare una grande sfida, seppur amichevole.