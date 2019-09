Tra otto giorni la Juventus farà il proprio esordio in Champions League in casa dell'Atletico Madrid. I bianconeri sfidano i colchoneros dopo i trionfali ottavi di finale della scorsa edizione, con la tripletta di Cristiano Ronaldo a ribaltare il 2-0 subito a Madrid. Alvaro Morata ci sarà nell'attacco dell'Atletico, come racconta Tuttosport, al fianco di quel Joao Felix che per il momento non sta facendo rimpiangere Antoine Griezmann, trasferitosi al Barcellona in estate.