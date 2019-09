Leonardo, difensore e capitano della Juventus, in assenza di Giorgio Chiellini, parla alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League di domani, al Wanda Metropolitano contro l'"Chiellini è una perdita importante, nello spogliatoio e in campo. Noi cercheremo di non farne sentire la mancanza, io, Matthijs, Demiral e Rugani. Anche l'Atletico ha perso tanto senza Godin, sono due grandi leader".- "Domani inizia un grande percorso, ci arriviamo con tanto entusiasmo e tanta energia. A Firenze non abbiamo fatto una grande prestazione, ma fa parte del passato, perché in casa l'Atletico dà sempre qualcosa in più."Mi sono sempre trovato bene con tutti, mi trovo bene con Matthijs. Si sta adattando, come me, alle richieste del mister, che vanno all'opposto di quanto abbiamo fatto finora"."Scendere in campo con la voglia di dimostrare che il percorso iniziato con Sarri è quello giusto. Mi spiace non vedere sul campo un amico come Alvaro e un grande giocatore come Diego Costa"."In Europa tante squadre se la giocano, non restano dietro. In Europa c'è una mentalità diverso, c'è tanta voglia e tanto entusiasmo di mettere in campo le idee del mister"."Ieri Emre, pur non essendo disponibile per la Champions, si è fermato a fare una parte finale di allenamento da solo. E ciò fa capire che grande professionista sia​"."Si sta adattando, come me nel 2010. E' arrivato in un contesto completamente nuovo, ho grande fiducia come in Demiral e Rugani. Possono essere il futuro della Juventus"."Non puoi permetterti di dare qualcosa per qualcosa d'altro".