In vista della partita contro l'Atletico Madrid di mercoledì, esordio stagionale in Champions League, la Juventus attende di conoscere le condizioni dei propri infortunati. Douglas Costa e Miralem Pjanic verranno sottoposti domani agli esami di controllo, come riportato dall'Ansa, mentre per Danilo si è trattato soltanto di crampi. Il brasiliano, di conseguenza, sarà regolarmente presente per la sfida contro l'Atletico.