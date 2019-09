, dove domani affronta l'Atletico allo stadio Wanda Metropolitano per l'esordio stagionale in Champions League. I bianconeri di Maurizio Sarri sono arrivo in questi minuti nell'impianto dei colchoneros, dove Maurizioe il capitano Leonardosaranno impegnati nella conferenza stampa della vigilia, prima del consueto walk around sul terreno di gioco.