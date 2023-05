Prepariamo la sfida con l'Atalanta insieme a voi



Vi portiamo al JTC — JuventusFC (@juventusfc) May 5, 2023

Un venerdì intenso alla, dove laè tornata a lavorare sul campo all'antivigilia della sfida in trasferta contro l'. La squadra si è focalizzata prima su esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra contro pressing avversario, poi su esercitazioni di combinazioni d'attacco per la conclusione su cross. Il tutto sotto gli occhi attenti di Massimiliano, che domani alle 10.45 presenterà il match nella consueta conferenza stampa. Guarda il video qui sotto.