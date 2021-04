1







di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Altro giorno, altro tempo per riflettere. Da quando l'attesa tra una partita e l'altra si è allungata, lo ha fatto pure la rosa di Andrea Pirlo: stavolta ci sono tutti (o quasi) a disposizione del tecnico bianconero e quindi della Juventus. E per chi ha lavorato a parte nella giornata di ieri - Cristiano Ronaldo su tutti - pochi dubbi e sempre più certezze in ottica Bergamo.



LE SCELTE - Sì, perché almeno in attacco si va verso la conferma di CR7 e Alvaro Morata, con la tentazione Paulo Dybala - che sta bene e sarebbe pure pronto per giocare dal primo minuto - per ora rimasta accantonata lì, in un angolo, magari da rispolverare a partita in corso. Resta molto difficile vederli insieme dal primo minuto, certamente impossibile aggiungere Dejan Kulusevski al quadretto offensivo con Federico Chiesa già in aggiunta. A proposito dello svedese: il gol gli ha dato fiducia e un po' di sana spavalderia, ma rischia di perdere il posto da titolare a vantaggio di Weston McKennie, più adatto nelle corse e nelle rincorse necessarie nella gara di domenica. OCCHIO AD ALEX - Rischia di star fuori anche Alex Sandro, con Cuadrado verosimilmente più basso sulla linea dei difensori e Danilo confermato sulla parte opposta. I centrali stanno bene e Pirlo può attingere a piene mani, così come per i centrocampisti centrali: in vantaggio, Bentancur e Rabiot. Ma è ovviamente ancora lunga, fino a domenica.