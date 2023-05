Ancora. Ancora. E poi il centrocampo titolare, almeno nel mezzo. Non si dica chestia guardando al: non può, semplicemente. L'obiettivo della Juventus da domani diventa agguantare il secondo posto, finché ce n'è non può essere altrimenti. Davanti a, però, c'era tanta attesa per la possibiledi Leonardo. Che verosimilmente non arriverà. Lapuò ritrovare a questo punto il trio brasiliano, con Alex Sandro sul centro sinistra,a completare. Stanno tutti bene,a parte (esqualificato).Davanti a Szczesny, l'idea iniziale di Allegri è quella di riproporre il trio difensivo. Danilo da una parte, Alex Sandro dall'altra con Bremer in mezzo. Sì, si ritorna alla difesa a tre.La grossa novità può essere rappresentata da Iling sull'out esterno, con Cuadrado dal lato opposto. Fagioli c'è, titolarissimi Locatelli e Rabiot.Chiesa e Milik possono essere asset fondamentali. Ma dalla panchina. Toccherà ancora a Di Maria e Vlahovic, attese staffette.