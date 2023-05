L'Atalanta non potrà contare su Lookman per la sfida con la Juve, in programma domani alle 12:30. Diversa invece la situazione di Hojlund. L'attaccante danese infatti dovrebbe riuscire a tornare disponibile per il big match. Secondo Sky Sport, sarà convocato anche se è difficile possa partire titolare, in attacco dovrebbero giocare Zapata e Muriel.