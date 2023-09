Domenica alle 18 la Juve tornerà in campo per affrontare l'Atalanta di Giampiero Gasperini, in una sfida che sa di scontro diretto per la zona Champions. In attesa di conoscere quelle che saranno le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco di seguito quelli che potrebbero essere gli 11 titolari scelti da Gasperini.ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.