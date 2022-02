Intervistato da Tuttosport, il doppio ex Massimo Carrera ha detto la sua sul big match di domani tra Juve e Atalanta, fondamentale per entrambe le squadre che puntano a un piazzamento nella prossima Champions League. Ecco il suo commento: "Ci sono in ballo punti pesanti, importantissimi per la classifica. In questo momento, guardando gli ultimi risultati, si può dire che sulla carta sta meglio la Juventus: anche psicologicamente, perché arriva da prestazioni convincenti e risultati positivi. L'Atalanta un po' meno, ma in queste partite si dimentica tutto quello che c'è stato recentemente. Sono sfide importanti che vanno prese con le pinze sotto tutti i punti di vista. È una specie di derby anche per loro, non solo per me... Nel senso che è una di quelle partite in cui non ci sono veri favoriti e può succedere di tutto".