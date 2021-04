Dal sito ufficiale della Juventus: "Continua al Training Center, a poco più di quarantotto ore dal fischio d’inizio (previsto per domenica alle ore 15), la preparazione della Juventus in vista dell’importante trasferta contro l’Atalanta.

Dopo due giorni dedicati esclusivamente alle esercitazioni tattiche, nella sessione odierna il gruppo si è concentrato ancora sulla tattica, ma ha chiuso l’allenamento con una partitella.

Domani sarà vigilia di campionato e alle ore 12.30 Mister Andrea Pirlo risponderà, nella consueta conferenza stampa, alle domande dei giornalisti invitati, collegati da remoto. La diretta sarà trasmessa, come sempre, su Juventus TV.

A seguire, nel pomeriggio, la squadra si troverà alla Continassa per una nuova seduta di lavoro prima della partenza per Bergamo".