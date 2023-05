Domenica alle 12:30 la Juve farà visita all'Atalanta in quel di Bergamo, dove in palio ci saranno punti pesantissimi per quella che sarà la qualificazione alla prossima Champions League. I precedenti tra le due squadre in tutte le competizioni sono stati 140, con 73 vittorie conquistate dalla Vecchia Signora, contro le 13 della Dea. 50, invece, gli scontri terminati in pareggio.