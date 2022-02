Sorride alla Juve il bilancio delle sfide giocate a Bergamo in casa dell'Atalanta, dove la squadra di Allegri tornerà proprio domani sera per il big match di campionato. In 60 gare disputate in terra orobica contro i nerazzurri, i bianconeri hanno vinto 27 volte (l'ultima risale al 2019, con il 3-1 finale firmato da un gol di Dybala e da una doppietta di Higuain). La lista dei precedenti, poi, si completa con 8 sconfitte e 25 pareggi.