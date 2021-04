Dal sito ufficiale della Juventus: "Atalanta-Juventus è tradizionalmente una gara avvincente e combattuta. Giocare a Bergamo non è facile, i duelli sono incandescenti. Qui vediamo Roberto Baggio contrastato da Paolo Montero, due giocatori che in ruoli e momenti diversi hanno fatto la storia del club bianconero. RAVANELLI VS PAVAN - Ravanelli circondato da un nugolo di giocatori nerazzurri in Atalanta-Juventus del 1993-94. Nel 1995-96, sarà lui a segnare la rete che vale la conquista dei 3 punti. Tra gli avversari a indossare la maglia numero 5 è Simone Pavan, alla sua prima sfida contro i bianconeri a Bergamo. Negli anni successivi il difensore centrale giocherà più volte contro la Signora con un po' di squadre diverse: Venezia, Modena e Sampdoria. PIRLO VS CARMONA - 2012-13: la Juve ha lo scudetto sul petto e da appena 3 giorni ha ottenuto la matematica certezza della riconquista. La sfida di Bergamo serve a prolungare la festa. Pirlo si ritaglia una parte in primo piano confezionando il lancio che mette Matri in condizione di segnare la rete della vittoria. A contrastarlo, nella foto, c'è il centrocampista cileno Carlos Carmona, tornato in patria dopo 9 anni in Italia, trascorsi con la Reggina e l'Atalanta. KHEDIRA VS CIGARINI - Marchisio osserva il compagno Khedira colpire di testa, in netto anticipo su Cigarini. Siamo nella gara del 2015-16, vinta dai bianconeri in divisa rosa per 2-0. Sami si merita buoni voti in pagella per la velocità di pensiero e per quella sua particolare qualità di inserirsi in avanti nascondendosi agli avversari. Per l'atalantino questa è già la quindicesima volta che affronta la Juve in carriera. Ce ne saranno altre 7, l'ultima delle quali quest'anno a Crotone. BONUCCI VS GOMEZ - Uno dei duelli più belli di Atalanta-Juventus degli ultimi anni. Bonucci in impostazione, Gomez ad accorciare, mentre in altri momenti della gara le parti si sono rovesciate. Per il Papu, la gara dello scorso campionato, favorevole ai bianconeri, è stata caratterizzata dalla consueta produzione di occasioni, ma va detto che in 16 appuntamenti vissuti con l'Atalanta non è mai andato in rete contro la Juve, riuscendovi solo ai tempi del Catania. Per Leo è una partita molto costruita sull'impostazione, come certificano i 49 passaggi positivi, più di ogni altro compagno. ALEX SANDRO VS ILICIC - Uno dei duelli che potrebbero verificarsi ancora nella gara di domenica pomeriggio e che qui vediamo inquadrato in Atalanta-Juventus 2-2 del 2018-19. Alex Sandro è autore di un ottimo avvio di gara. Suo è il cross che al secondo minuto determina l'autogol di Djimsiti ed un altro pallone messo in area trova in Mancini l'uomo che evita il possibile raddoppio. Ilicic cerca più volte la porta senza però riuscire a impegnare Szczesny. Gli andrà meglio la gara successiva, quando a Reggio Emilia colpirà il Sassuolo con una tripletta."