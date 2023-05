Quella di domenica sarà forse la giornata più importante dell'intero campionato, almeno per quello che riguarda la lotta Champions. Si inizierà infatti con Atalanta-Juventus, per proseguire poi con Milan-Lazio e Roma-Inter, dove ognuna di queste sfide inciderà in maniera pesante su quella che sarà la classifica finale. Nella sfida del Gewiss Stadium i bianconeri dovranno cercare di tenere a distanza la squadra allenata da Gasperini, che potrebbe schierarsi così:Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Zapata.