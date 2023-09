Massimiliano Allegri ha pronto qualche cambio dopo il match vinto contro il Lecce. In attacco è pronto a tornare da titolare Dusan Vlahovic mentre sulla sinistra, Filip Kostic può riprendersi il posto di Andrea Cambiaso, in un ballottaggio che continuerà per tutta la stagione. Queste le novità verso il big match contro l'Atalanta riferite da Sky Sport.