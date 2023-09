Le parole diai canali ufficiali dell'Atalanta:"Sono soddisfatto del risultato: meno del gioco, però era importante vincere contro una squadra difficile come il Verona. Abbiamo sbagliato molte occasione anche se loro non hanno creato occasioni valide: bisogna chiudere queste partite per stare più tranquilli. In difesa stiamo andando abbastanza bene, portiamo molti giocatori in chiave offensiva. Juventus? Non è un calendario facile tra Europa League e la partita di domenica: serve concentrarci per avere continuità partita per partita".