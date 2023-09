Dal sito ufficiale dell'Dopo il successo sul Verona, i nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare il prossimo impegno di campionato in programma domenica al Gewiss Stadium di Bergamo contro la Juventus per la 7ª giornata della Serie A TIM 2023-2024.Domani, venerdì 29 settembre, la preparazione proseguirà con un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.