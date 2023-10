Conto alla rovescia per il big match tra Atalanta-Juventus (ore 18). Massimiliano Allegri dovrebbe aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Nelle ultime ore, Andrea Cambiaso ha sorpassato Kostic e si candida per partire da titolare. In difesa c'è Gatti insieme a Danilo e Bremer. Di seguito la probabile formazione bianconera.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Mckennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean.