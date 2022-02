Dal sito ufficiale dell'Atalanta:



"Archiviata la Coppa Italia Frecciarossa, i nerazzurri sono subito tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti per cominciare a preparare la partita di campionato con la Juventus in programma domenica al Gewiss Stadium per la 25ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. A parte hanno lavorato Miranchuk, Palomino e Zapata.



Domani, sabato 12 febbraio, la preparazione proseguirà con un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse."