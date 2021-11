Sono positivi gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'su Paulo, uscito anzitempo dal campo durante la partita contro l'Uruguay per un fastidio muscolare a un polpaccio. Le sue condizioni, come già annunciato, non sembrano destare particolari preoccupazioni, e l'attaccante della, che proprio oggi festeggia i 28 anni, sarà a disposizione del CT Scaloni per il match contro ildi Danilo e Alex Sandro. Per il bianconero, comunque, si preannuncia una partenza dalla panchina, con Leopronto a vestire una maglia da titolare.