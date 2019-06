. Il direttore dell'area sportiva bianconera lo sa e, come vi abbiamo raccontato ormai qualche settimana fa su ilBiancoNero.com , è pronto ad andare all-in per riportare il centrocampista francese a Torino. Tanto più ora che, d'improvviso, ildel Tottenham, lasciando via libera ai bianconeri. E la volontà di Pogba è chiara a tutti, soprattutto negli ambienti torinesi, come racconta La Gazzetta dello Sport: "", ammicca chi lo conosce. Da tempo, insomma, nella testa della Juventus e di Pogba è presente la voglia di ritrovarsi., oggi il francese ne costa almeno altrettanti. I Red Devils sono consapevoli della volontà di lasciare la Premier League di Pogba, ma non hanno intenzione di svenderlo o di mettere a bilancio una minusvalenza. La Juventus dovrà mettere sul piattodi euro, a meno di inserire nell'affare qualche contropartita gradita allo United. Come racconta la Rosea, il prediletto a Manchester resta Paulo, reduce da una stagione da dimenticare in bianconero, ma sempre appetibile in ottica futura. La Juventus, però, preferirebbe inserire nell'affare, apprezzati dai Red Devils. L'estate di Pogba, insomma, si preannuncia caldissima: a Torino lo aspettano a braccia aperte.