Marco, a Sky Sport, ha parlato della vittoria degli azzurri."Sicuramente. Vivere queste emozioni è fantastico. Siamo qui a combattere ed è giusto che a fine partita si festeggia. Conosciamo il sacrificio. Poi da domani pensiamo alla prossima. Ora stasera festeggeremo perché abbiamo vinto contro una grande squadra"."Italia-Svezia distante? Sicuramente è distante, guardando dove siamo ora è distante. Ce lo siamo guadagnato passo dopo passo. Ci dovevamo far perdonare qualcosa. Non abbiamo fatto niente. Ci godiamo queste possibili due partite"."Sì, quando sto in panchina soffro di più. In campo sono più sicuro, fuori non si capisce. Ha portato bene, siamo scaramantici. Spinazzola? Non so che è successo, ma so che abbiamo fatto. La dedichiamo a lui, sarà una perdita importante".