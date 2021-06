Le parole di Marco Verratti alla Rai dopo Italia-Galles: "Sono molto felice, è stata dura perché non sapevo se avrei partecipato. Devo ringraziare lo staff del PSG, il dottore e il mister che mi ha spettato. Una giornata speciale, sono contento per me e per la squadra. La Nazionale è la squadra di tutti, anche oggi hanno dimostrato di essere tutti titolari, siamo 26 e dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare l'Italia. Qui è un piacere indossare la maglia e partecipare a queste competizioni. Bisogna pensare partita dopo partita e dare il massimo, tutte le partite sono difficili, non esistono partite facili. Se pensiamo di essere i più forti diventa tutto più difficile".