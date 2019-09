Marco Verratti sempre più simbolo del Psg. Per il centrocampista azzurro è pronto a rinnovare il suo contratto con il club. Dopo essere stato vicino in passato alla Juventus, e avvicinato ai bianconeri anche nel corso dell'ultima estate, il suo futuro sembra parlare sempre più francese. Come appreso da calciomercato.com, Leonardo e Mino Raiola ne stanno parlando da tempo e le cifre sono definite: 12 milioni di euro a stagione al giocatore e prolungamento fino al 2024 (scadenza 2021), più la fascia da capitano. Con Thiago Silva in scadenza, infatti, sarà lui il giocatore da più tempo nella rosa.