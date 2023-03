Verratti parla alla vigilia del match tra: "Il primo tempo all'andata è stato duro e ci servirà da lezione, sappiamo cosa fare e cosa non. Sarà diverso il match rispetto a Parigi ed avremo bisogno di tutti, ma è chiaro che Mbappé è uno di quelli sempre presente nei big match. Il Bayern è abituato a certe partite, servirà il contributo dei titolari e di chi entrerà. Avere Messi e Mbappé, giocatori di grande esperienza, è di aiuto. Come sto? Gennaio è stato duro, come luglio senza disputare il Mondiale... Avevamo perso il ritmo, ho avuto un infortunio, ma oggi sto molto bene e riesco a trovarmi bene con i compagni e con il modulo".