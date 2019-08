Le critiche, i cori, le offese e una trattativa avanzata: Neymar è pronto a lasciare Parigi e il Psg. Marco Verratti parla così a L'Equipe: “Siamo molto vicini a Neymar per la sua situazione. O’Ney ha dato tanto al Psg e anche nell’ultimo anno è stato protagonista con i suoi gol in diverse occasioni. Stiamo parlando di un calciatore incredibile e spero che resti. Per lui, però, serve solamente chiarezza: sia che rimanga, sia che vada via. Però sono cose che gestirà lui col club. Cori e striscioni? Sinceramente non ho sentito nulla. Ma credo che i tifosi possano dire ciò che vogliono, è un loro diritto”.



DYBALA - "Dybala suo sostituto? Parlare di possibili eredi e giocatori di altre squadre non ha senso. Neymar è ancora un giocatore del Psg".