Marco Verratti, centrocampista del PSG che è stato a lungo nel mirino della Juve parla in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport e avvisa i bianconeri: "La Juve stavolta non sottovaluterà più la squadra di Garcia che ha saputo dare un’identità precisa, con un gioco palla a terra, con molti giovani comunque tecnici come Guimaraes. E poi è rientrato Depay, tecnicamente sopra la media. L’assenza di tifosi può essere un vantaggio per i francesi, ma la Juventus è una grande squadra abituata a certe partite. E ha tutto per passare il turno, a cominciare da Ronaldo e Dybala. Gente che dà il meglio proprio in queste sfide".



ILICIC - Come può pesare l’assenza di Messi al Barcellona o quella di Ronaldo alla Juventus. Ma anche senza Ilicic l’Atalanta ha continuato a vincere. Significa che hanno un modo di giocare elaborato che risolve le assenze, anche facendo emergere giocatori giovani. Ed è tutto merito del lavoro di Gasperini



SERIE A - ​E’ difficile fare paragoni. La pandemia ha condizionato tutto, ma di sicuro è stato un campionato più avvincente da seguire anche da fuori. Non avevo dubbi sull’ascesa dell’Inter. Dove passa Conte si fanno sempre progressi. Fino allo stop, la Lazio si giocava il titolo. L’Atalanta, ahimè, è cresciuta anche dopo la pausa



RABIOT - ​Era normale avesse bisogno di tempo per adattarsi a un calcio nuovo, più tattico, ma è giovane e ha grandi qualità. La Juve ha fatto un gran colpo