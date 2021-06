Marco Verratti, a Sky Sport, ha parlato del ritorno in campo.



EUROPEO - "Primi cinque giorni ho pensato di non farcela, è stata dura. Mi sono fatto male in una maniera strana, sono stato fortunato, pensavo di non farcela. Poi sapevo di non avere nulla da perdere, ho lavorato però due o tre volte al giorno, grazie al PSG che mi ha fatto lavorare, al mister per la fiducia e mi ha aspettato. Ho rivisto gli incubi del 2016, magari non hai nemmeno la fortuna di fare tre Europei".



CENTROCAMPO - "Il mister dev'essere contento e fiero di avere giocatori così, è una fortuna. Per la Nazionale starei pure in panchina, dobbiamo essere fieri di essere qui per il Paese. Ci alleniamo insieme, rappresentiamo milioni di persone, non c'è Verratti o Locatelli. Il mister farà la sue scelte, può essere felice o sereno, nessuno dirà niente per la Nazionale. Se gioco un minuto darò la vita come se ne gioco cento. Rappresentiamo l'Italia, specialmente in un momento di sofferenza".



ELIMINAZIONE DIRETTA - "Adesso sono 90 minuti, sei dentro o fuori. Ci sarà più pressione ma negli ultimi anni la spensieratezza dei giovani fa fare cose che vanno oltre ciò che stai giocando. Il Chelsea di Jorginho ha vinto la Champions con i giovani, ognuno deve dare il massimo e in questo siamo un grande gruppo. Lo stiamo dimostrando e bisogna continuare così. Spensierati, sì, è difficile ma dobbiamo fare il nostro gioco. Siamo arrivati qui con il nostro gioco, ma bisogna continuare, è la nostra forza".