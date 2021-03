Jessica Aidi, fidanzata di Marco Verratti, ha condiviso alcuni scatti davvero molto sexy sulla neve, in montagna: il calciatore e la modella hanno suscitato polemiche per la gita al freddo, alla quale hanno partecipato anche altri amici. Sotto agli scatti pubblicati i tifosi e follower hanno chiesto prudenza per Verratti e hanno chiesto a Jessica come fosse possibile per loro fare una gita sulla neve, quando a causa della pandemia alle persone normali è vietato. Qualche settimana era capitato anche a Cristiano Ronaldo e Georgina.