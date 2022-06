Disavventura per Marco Verratti, in vacanza con la moglie Jessica Aidi nella villa a Ibiza di Ronaldo il Fenomeno. Il centrocampista del PSG e della Nazionale azzurra è stato infatti vittima di una rapina del valore di 3 milioni di euro tra contanti, gioielli e orologi rubati. Pare che al momento del furto - avvenuto domenica mattina - nella residenza non ci fosse nessuno, e che non siano nemmeno stati riscontrati segni di effrazione. Questa mattina il giocatore ha sporto denuncia presso la sede della Guardia Civil di Sant Josep.