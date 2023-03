Marcosotto accusa. Dopo il brutto errore che ha portato al gol del Bayern Monaco in Champions League, infatti, il centrocampista italiano è finito nel mirino di critica e tifosi, che in fretta si sono dimenticati la sua carriera da record al Psg. E così anche il giocatore è rimasto molto deluso dalle critiche ricevute e che sta iniziando a valutare un addio dopo ben 11 anni.Negli ultimi giorni il nome di Verratti è stato accostato con forza alla Juventus. Il club bianconero è da diverse stagioni sulle su tracce, pronto a sfruttare gli ottimi rapporti con il suo entourage qualora si aprisse uno spiraglio, come riporta calciomercato.com. Senza dimenticare che Marco è anche tifoso del club bianconero da quando era poco più che un bambino. Di mezzo c'è Nasser Al-Khelaïfi, che al momento non ha alcuna intenzione di valutare offerte per lui, considerato un simbolo del suo corso e una bandiera. Ma una chiara volontà e richiesta del giocatore potrebbe cambiare una posizione piuttosto chiara.