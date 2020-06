Verratti e la Juve? Chissà. Ma la sensazione è che Marco, per ora, non tornerà a casa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, quella di Verratti è una posizione chiara, "una scelta precisa, che ha diverse ragioni". Verratti a Parigi, dove è arrivato nel 2012 dal Pescara, si sente a suo agio ed è in piena sintonia con il club, che lo scorso ottobre gli ha rinnovato il contratto fino al 2024 e gli ha promesso la fascia di capitano, fino a fine stagione al braccio di Thiago Silva. Attenzione anche all'aspetto economico della questione: "Il centrocampista azzurro classe 1992 è il giocatore italiano più pagato al mondo, con un ingaggio di 17 milioni di euro. Non c'è motivo per cambiare aria", si legge su CM.