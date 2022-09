Marco, a Sky Sport, parla così dopo"Siamo felici di aver ritrovato questa competizione, è diverso giocare in Champions. Giocavamo con la Juve, ci aspettavamo di soffrire per avere i 3 punti. Nel primo tempo buona partita, nel secondo qualche difficoltà, la Juve è uscita e ci ha messo in difficoltà. Per i 3 davanti fa piacere sempre vederli giocare, allenarsi, non ci si abitua mai. Il calcio è bello per queste giocate, anche chi viene da avversario... vederli è sempre un piacere. Assist di Ney, gol di Mbappé, anche la seconda, un triangolo veloce"."Fa parte del calcio, il pubblico ha il dovere di pensare ciò che vuole. I tifosi fanno andare avanti lo sport, senza di loro il calcio non sarebbe nulla. Hanno il dovere di fare ciò che vogliono. Con il lavoro si riporta l'entusiasmo, vogliono vedere gol, bel gioco, sudare la maglia. Stiamo facendo bene. Favoriti? Non ci può essere solo una squadra. 5-6 squadre tra le favorite, con l'obiettivo di vincerla. Poi è difficilissima, contano i dettagli e la fortuna. E' il nostro obiettivo, ce la mettiamo tutta"."Un bellissimo acquisto, di calcio ne capisce abbastanza. Gli voglio tanto bene, in bocca al lupo".