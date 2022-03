Hanno subito suscitato molte reazioni le parole della madre-agente di, la signora, pronunciate ai microfoni di Ouest-France. "Adrien non ha nulla da dimostrare. [...] Non vorrebbe passare il tempo a giustificarsi. In Italia dicono che non è buono, ma a lui non importa giocare tutte le partite. [...] Tutti pensano che i calciatori sono strapagati, ma non sanno nulla. [...] A mio figlio non hanno mai perdonato niente, già da quando aveva 17 anni è stato sempre criticato. [...] In questo momento sta bene alla Juve anche se i giornalisti italiani vogliono che se ne vada. Ma sono loro a fare il mercato?".Diversi i commenti su Twitter: molti tifosi della Juventus concordano nel ritenere il contratto firmato da Rabiot uno dei peggiori affari della storia della Juventus, altri fanno notare che la signora Rabiot non parla spesso e quando lo fa è perché probabilmente sa che il figlio potrebbe cambiare aria al termine della stagione.