La partita è aperta e questa, di per sé, è già una notizia, per nulla scontata.. Grande sponsor dell’operazione è Massimilianoche sul francese ha sempre contato, fino a bloccare ogni possibilità che potesse partire già a gennaio; ancor di più viste le precarie condizioni di Pogba il cui rientro in campo è ancora un’incognita.Dalle parti della Continassa, quindi, hanno deciso di rompere gli indugi e cercare un contatto con mamma Veronique. Come riporta il Corriere Torino, il telefono non ha squillato a vuoto: da una parte la madre del giocatore, dall’altra Federico. Ci sarà un incontro a breve, per scoprire le carte sul tavolo e vedere se ci possa essere un punto d’incontro tra le disponibilità dei bianconeri e le richieste lato giocatore:A rendere ancora più complicata una partita già difficile da giocare è un ritardo che da Rabiot ed entourage non è stato preso bene: “in casa Juve è già stato riferito quel ritardo che, perché l’inizio di questa trattativa dal lato giocatore ce lo si aspettava appena dopo il mancato trasferimento estivo al Manchester United: ora invece Rabiot è libero di trattare con chiunque, lo farà dopo mesi ai massimi livelli di rendimento sia con la Juve che con la Francia”. Sul giocatore rimane l’interesse di mezzaa cui si aggiungono