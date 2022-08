Sembrava tutto fatto: Adrienalera un trasferimento praticamente annunciato, una manna dal cielo per il mercato bianconero. Per cifre - oltre venti milioni di euro - e necessità per ulteriori acquisti, il francese in Inghilterra avrebbe praticamente fatto tutti felici.Il giocatore aveva sentito Ten Hag, tutto era stato imbastito. E poi? Poi nulla: la contrattazione tra i Red Devils e mamma Veronique non è andata a buon fine, per le richieste considerate troppo alte dagli inglesi (si parla di oltre 10 milioni di euro a stagione). Così la Juve ha bisogno ancora di sfoltire, tra Arthur e le sue richieste impossibili e proprio Adrien, a questo punto nuovamente integrato in rosa.