Sandro Veronesi contro Matteo Salvini: "Quanto mi garberebbe vedere un franco confronto tra lui e un aiuto-macchinista del cinema che non lavora da marzo per il rispetto delle norme anti-covid. Dieci minuti, non tanto". E' questo il tweet pubblicato dallo scrittore italiano riferendosi alla manifestazione di ieri a Piazza del Popolo a Roma alla quale era presente anche Salvini, senza mantenere il distanziamento come indicato dalle norme.



Già in precedenza Veronesi aveva avuto qualcosa da ridire sul comportamento del leader della Lega: "Dunque: caro Salvini il 2 giugno i fiori al milite ignoto li porta il Presidente della Repubblica. Tu chi sei? Sei solo un onorevole che fa male il suo mestiere e ha fatto peggio quello di ministro quando scelleratamente qualcuno ti ha chiamato a farlo. Stai calmo". Poi continua: "Io me ne vado via da Roma un'altra volta, quello che ho visto ieri in piazza è stato qualcosa di schifoso e pericoloso per la comunità, per di più offensivo per la Repubblica. I contagi risaliranno di sicuro per colpa di quegli irresponsabili".