Le parole dello scrittore e tifoso bianconero Sandro, alla Gazzetta dello Sport:«No, perché da come parla nelle interviste mi trasmette l’impressione di non conoscere nemmeno lui né la verità né con esattezza quando potrà riavere il vero Pogba. Anzi, a volte ho la sensazione che Max in conferenza voglia lanciare dei messaggi a tutti, anche allo stesso giocatore. Ci sono troppi interrogativi senza risposte. Adesso, dopo la panchina con il Monza e un nuovo stop, vorrei sapere soprattutto una cosa: ma Pogba si è rifatto male al ginocchio o gli è bastato il riscaldamento con il Monza per procurarsi un nuovo guaio muscolare?».