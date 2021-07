Dopo l'ok dell'Asl di Verona e di Torino,ha potuto svolgere le visite mediche con l'Hellas. Il giocatore era in isolamento fiduciario con il resto del gruppo per la positività al Covid di Rafia, ma una volta ottenuto il via libera il difensore ha sostenuto i test fisici prima di firmare il contratto con il Verona. Il giocatore lascia la Juve in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni per un affare complessivo da 5 milioni, manca solo l'annuncio.