A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Verona, il centrocampista gialloblù Valerio Verre ha parlato della sfida con i bianconeri: "Col Milan abbiamo perso giocando 80' con un uomo in meno senza mollare mai - ha detto a Sky Sport - Oggi è una gara difficile, ma non abbiamo nulla da perdere. Dopo la gara della Juve a Madrid, in settimana ci siamo concentrati molto sulle palle inattive".

Oggi è ina partita difficile, ma non abbiamo nulla da perdere. Abbiamo lavorato molto sulle palle inattive vista anche la partita di Madrid, cercheremo dif are bene.