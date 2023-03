Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico delMarcoha parlato anche dell'infortunio di Isak, con lo sguardo già rivolto al match contro ladel prossimo 1 aprile. Ecco il suo commento sul difensore: "Riguardo a Hien non sappiamo ancora quanto dovrà stare ancora fermo: si tratta di uno stop muscolare, non abbiamo la certezza che possa rientrare con la Juventus. Prima di sbilanciarci dobbiamo aspettare ancora un po'".